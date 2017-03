Avis: Rooney på vei til gamleklubben

Det melder den engelske avisen tirsdag. The Independent skriver at kilder nært både Everton og United mener overgangen kommer til å skje. Avisen mener dessuten å vite at Everton er spissens førstevalg.

Rooney har blitt koblet til klubber i både Kina, USA og England, og det ventes at han kommer til å forlate "de røde djevlene" til sommeren. 31-åringen kom til United fra nettopp Everton i 2004.

Rooney er for øvrig ikke med i den engelske landslagstroppen som skal møte Tyskland (onsdag) og Litauen (søndag).

(©NTB)