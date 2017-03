Stöckl styrte unna mediene etter Romørens fyllekjøring

– Det er trist at det blir så mange overskrifter av det, sier Stöckl til NTB.

Landslagssjefen hadde fri mandag. Han tok seg også fri fra avisrunden.

– Jeg har ikke lest noen ting i dag, sier landslagssjefen.

Romøren, som er markedssjef og medieansvarlig for hopperne, blåste rødt da han skulle kjøre til Vikersundbakken. Fyllekjøringen gjorde at Raw Air-finalen kom helt i skyggen av utenomsportslige aktiviteter.

Det er uklart om Romøren fortsetter som mediekontakt for hopperne.

– Det er ikke mitt bord. Clas Brede Bråthen (sportssjef) vurderer det, sier Stöckl.

Landslagssjefen tar med seg sju hoppere til sesongfinalen i Planica:

* Daniel-André Tande

* Andreas Stjernen

* Johann André Forfang

* Joakim Aune

* Halvor Egner Granerud

* Anders Fannemel

* Robert Johansson

– Halvor hoppet bra i skiflyging i helgen og tok verdenscuppoeng. Han fortjener enda en sjanse, sier Stöckl om talentet Granerud.

Asker-hopperen ble nummer 21 i Vikersund søndag.

– Jeg er ikke et råskinn på å fly enda. Det blir ofte litt mye hofte, og jeg blir litt for flat nedover, slik at jeg mister litt kontroll på skiene mine og blir litt bred. Jeg har en del å jobbe med flyteknisk, sa Granerud til NTB.

