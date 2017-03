Seiersløs Stjernen: – Jeg kan ergre meg når jeg har lagt opp

– Det ergrer meg at jeg ikke klarer å få tatt en seier, men akkurat nå gleder jeg meg over at jeg er i god form og tok annenplassen i Granåsen, sier Stjernen til NTB.

Han har fire pallplasser i verdenscupen, tre av dem i norske bakker, men har ikke hatt verken tideler eller forhold på sin side når ting blir avgjort.

I Lahti-VM manglet fattige 0,6 poeng i kampen om bronsemedaljen. I Raw Air ble det turbulens på 200 meter, og medaljeplassen glapp. I stedet for å kjempe om sammenlagtmillionen, endte 28-åringen på fjerdeplass i sammendraget og niendeplass i skiflygingsrennet i Vikersund.

– Det er ikke dårlig å bli nummer ni heller, selv om jeg hadde håpet på noe bedre. Jeg skal ikke ergre meg før jeg legger opp. Da kan jeg begynne å ergre meg, om seieren har uteblitt, sier Stjernen.

Han blir i det minste ikke motløs. Stjernen er klar for å hoppe på en ny sesong.

– Jeg har mange år igjen, sier veteranen.

Mesterskapsvinter

Neste sesong handler alt om vinterlekene i Sør-Korea.

– OL blir rått. Jeg var i Pyeongchang før VM. Det blir fint der. Vi har også skiflygings-VM i forkant. Det blir spennende, sier Stjernen.

Kanskje gjør han som Rune Velta og tar mesterskapsgull uten seier i verdenscupen, verken før eller siden.

– Velta ventet til VM (Falun) med å ta sin første seier, så kanskje jeg skal vente til OL. Men jeg sier ikke nei takk til seier i helgen heller, sier Stjernen.

Etter noen kjærkomne dager hjemme i Trondheim med sin gravide samboer, flyr Stjernen nedover til sesongfinalen i Planica.

Topp 6 i Raw Air:

1) Stefan Kraft 2298,1

2) Kamil Stoch 2272,6

3) Andreas Wellinger 2251,3

4) Andreas Stjernen 2210,1

5) Peter Prevc 2180,4

6) Johann André Forfang 2106,4.

(©NTB)