Neville mener engelske toppklubber skriker etter forsterkninger

De siste årene har engelske lag slitt med å hevde seg i europacupene. Også denne sesongen har lagene falt fra én etter én. Der Spania har med tre lag til mesterligakvartfinalen, er England representert kun ved overraskelsen Leicester.

Tottenham røk ut allerede i gruppespillet etter flere svake resultater, mens Arsenal tapte hele 2-10 sammenlagt for Bayern München i åttedelsfinalen. I samme runde ble det også bråstopp for Manchester City. De lyseblå spilte 6-6 i møtet med Monaco og ble slått ut på bortemålsregelen.

Manchester United er Englands eneste gjenværende deltaker i europaligaen.

Kamp

– Når du ser hvordan de engelske lagene kommer til kort i Europa, er det tydelig at alle toppklubbene må forsterke seg. City trenger forsterkninger, det samme gjør Arsenal, Liverpool og United. Problemet er at alle ser ut til å være ute etter de samme spillerne, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville til Omnisport.

Den tidligere Manchester United-kapteinen tror spesielt gamleklubben trenger en ordentlig ryddesjau.

– Det er gode argumenter for at de trenger å forsterke forsvaret, midtbanen og angrepet. Det er opplagt at de må hente inn noe nytt, men det gjelder ikke bare United.

Rooney-tvil

Neville føler seg ikke sikker på at Wayne Rooney blir å se i United-drakt neste sesong. 31-åringen har fått lite spilletid under José Mourinho. Overgangsspekulasjonene har pågått lenge.

– Det er tvilsomt at Rooney er i United neste sesong. Jeg håper han blir, men han ønsker å spille oftere. Jeg tror Wayne fortsatt har mye å tilby. Rooney er den typen fotballspiller som vil spille hvert eneste minutt hver eneste dag, sier Neville.

