Lillestrøm klager Elverum inn til håndballforbundet

– Vi kommer til å anmelde episoden. Dette får ringvirkninger for neste serierunde, for de møter jo Halden, som vi kjemper mot i bunnen. Vi ser veldig alvorlig på det. Forbundet har bedt om en uttalelse fra oss, og jeg vet at styret har begynt å forfatte et brev, sier Lillestrøm-trener Stian Bjermeland til TV 2.

Episoden han omtaler, oppsto i eliteseriekampen søndag da Elverum slo Lillestrøm 30–22. Det var imidlertid alt annet enn seieren som ble en "snakkis".

Fire røde kort

Hjemmelaget pådro seg elleve utvisninger og på tampen satt både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg røde kort.

Etter kampen medga Elverum-trener Michael Apelgren at det hele var planlagt, ettersom de fire spillerne nå kan stå over kampen mot Halden, for så å være klare til sluttspillet.

– Jeg skal innrømme at vi spilte på måten vi gjorde for å få røde kort på akkurat de fire spillerne, sa Apelgren til Østlendingen.

Dårlig nytt

Halden kjemper mot Lillestrøm i bunnen av tabellen og tar imot et sterkt redusert Elverum-lag allerede onsdag ettersom de fire nevnte Elverum-spillerne soner karantene. Det er dårlig nytt for Lillestrøm som er avhengige av Elverum-poeng i Halden.

Norges Håndballforbund opplyste tidligere mandag at det ikke ønsker å kommentere saken, men opplyste i en pressemelding at de ser alvorlig på påstandene om at Elverum har pådratt seg fire røde kort med vilje.

– Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skriver forbundet.

