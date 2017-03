Lagerbäck-troppen var gruppearbeid

Halvannen måned etter at han ble ansatt tok Lagerbäck ut sin første tropp, og nå er den samlet i London for oppladning til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland. Den ferske landslagssjefen legger ikke skjul på at det ligger lagarbeid bak uttaket. Det var gruppearbeid, rett og slett.

– Vi har diskutert utrolig mye, og mange har vært involvert. Nils Johan, Perry (Per Joar Hansen), Frode (Grodås), (Leif Gunnar) Smerud og jeg. Noen har litt større andel, men hele gjengen har hatt stor betydning, røpet Lagerbäck forut for sitt første spillermøte og sin første trening som Norges landslagssjef.

På sin første pressekonferanse ble han bedt om å presentere sitt støtteapparat.

Lagarbeid

– Perry og Frode er trenere, og så har vi en analytiker, to fysioterapeuter, en lege, to materialforvaltere, en pressesjef, en markedsrepresentant. Vi har en kokk med oss, og Nils Johan har jeg bedt spesielt om å være med på de to første samlingene. Og så har vi selvfølgelig en sikkerhetssjef, sa Lagerbäck.

Han er en tilhenger av lagarbeid ikke bare på banen, men utenfor den.

– Spesielt i planleggingsprosessen og spilleranalyser er det veldig verdifullt å ha de andre trenerne å diskutere med, og når det gjelder det medisinske med skader og belastning har hele ledergruppen sittet og planlagt, sa han.

Høgmo-samtale

– Hele teamet må fungere bra. Alle er kompetente på sitt område, men vi må også virke bra i vårt lederskap og sette standard i gruppa. Om ledere ikke er helt enige og sender ulike budskap så blir det dårligere resultat.

Han fikk spørsmål om han har snakket med Per-Mathias Høgmo etter at han etterfulgte ham i jobben.

– Nei, dessverre, ettersom han reiste på ferie så rakk jeg ikke det. Men jeg håper virkelig at jeg får snakket med ham snart.

(©NTB)