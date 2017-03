Lagerbäck ivrig etter å komme i gang

Til mandagens pressekonferanse på Pestana Hotel i Chelsea i London kom han et kvarter før tiden og startet med å håndhilse på alle de fremmøtte norske journalistene og fotografene. Han lengtet tydelig etter sitt første spillermøte som ventet rett etter pressemøtet.

– Vi skal prate om måten vi skal jobbe og leve sammen på og utenfor banen. Det er første gang jeg går rett inn i en viktig kamp, og det blir flere teammøter enn vanlig. Det blir mektig for spillerne, men jeg velger å tro at dråpen vil hule ut steinen, sa han.

Først måtte han takle mediene.

– Det var "lugnare" på Island. Jeg så aldri fem mikrofoner der, sa Lagerbäck med henblikk på de fem som var satt opp på bordet foran ham.

Trener selv

Alle de 24 spillerne han tok ut forrige uke er samlet i London, men en av dem reiser hjem tirsdag.

– Markus Henriksen blir med på samlingen bare i dag. Det gjør vi for at vi skal kunne bli kjent. Med hans lange skadeperiode vurderer vi det slik at det er bedre at han trener hjemme den kommende uken.

Hull-spilleren har vært ute med skulderskade siden ligacupsemifinalen for over to måneder siden, og har ennå ikke gjort comeback.

De 23 andre spillerne i troppen møtte ifølge Lagerbäck til samling "uten skavanker".

Før mandagens møte er det bare et fåtall av spillerne i troppen han har snakket med.

– Det er de det var spørsmålstegn ved, i form av skader eller lite spilletid, sa han.

– Det blir mye snakk i dag og kveld om hvordan vi skal spille, og det var derfor vi ville ha Markus her i dag.

Utfordringer

Lagerbäck fortalte litt om hvilke utfordringer han står foran de neste seks dagene før kampen mot nordirene.

– Først gjelder det å ikke gape over for mye. Vi skal være ambisiøse, men ikke overambisiøse i det vi prøver å få til. Så gjelder det å finne riktig startellever, og en tredje utfordring er å finne den riktige mentale innstillingen, "attityden", om du vil, sa Lagerbäck.

Han understreket at det er første gang han debuterer med en viktig kamp, og at det er en utfordring å sette laget i stand til å prestere allerede søndag.

Han skal snakke til spillerne først om forsvarsspillet, så om angrepsspillet, og har satt av to treninger til å terpe på hver av dem.

– Og så vil jeg prøve å være amatørpsykolog og snakke litt om hvordan man vinner fotballkamper. Attityd, holdning, attitude som de sier på engelsk kan være en klisjé, men det går an å fylle det med noe som vi kan bruke på banen, både fysisk og mentalt, og som gjør oss større sjanse til å vinne.

Onsdag eller senest torsdag offentliggjør Lagerbäck hvem som blir hans kaptein, og han sier at laguttaket er uvanlig åpent.

– Denne uken vil ha større betydning enn normalt for uttaket.

