Federer tok sin 90. tittel etter seier i Indian Wells

Den rutinerte 35-åringen tok med det sin andre turneringsseier i 2017 og viser at han er i meget god form. I januar slo han Rafael Nadal i finalen i Australian Open.

– Jeg er ikke like overrasket som det jeg var i Australia, men dette kommer likevel som en stor overraskelse, sa Federer etter seieren og la til at han ikke kunne vært mer fornøyd etter blant annet å ha slått Nadal på vei mot finalen.

Federer klatrer til sjetteplass på verdensrankingen etter seieren i Indian Wells. Etter mye skadeproblemer er sveitseren nå godt i rute etter hans egen plan.

– Det var ikke en del av planen å vinne Australian Open og Indian Wells. Målet var å være topp åtte (på verdensrankingen) etter Wimbledon, så jeg er der langt, langt raskere, fortalte han.

Vesnina vant russisk duell

På kvinnesiden slo russiske Jelena Vesnina landskvinne Svetlana Kuznetsova 6–7 (6-8), 7-5, 6–4 i finalen.

I sin første finale på høyeste nivå kjempet Vesnina, nummer 15 i verden, gjennom en tre timer lang intens finale mot åttenderangerte Kuznetsova, som har to Grand Slam-titler.

– Da jeg lå under i andre sett virket tittelen så langt unna, men nå har jeg vunnet den og jeg er så glad, sa Vesnina etter at seieren var i boks.

– Jeg har så mange følelser inni meg. Jeg og Svetlana er gode venner og jeg er sikker på at vi vil spille flere kamper mot hverandre. Jeg har alltid likt meg her i Indian Wells, og nå liker jeg meg her enda mer, la hun til.

Tøff vei til finalen

Triumfen kommer ett år etter at Vesnina (30) ikke klarte å kvalifisere seg til Indian Wells-turneringen. I årets turnering slo hun ut kommende verdensener Angelique Kerber og sju ganger Grand Slam-mester Venus Williams.

Russeren Svetlana Kuznetsova var for tredje gang klar for finalen i Indian Wells på kvinnesiden etter at 31-åringen slo tredjeseedede Karolína Plísková 7-6, 7–6 i sin semifinale.

Vesnina slo Kristina Mladenovic 6-3, 6–4 i semifinalen.

