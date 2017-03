Edvartsen debuterer som dommer i VM-kvalifiseringen

Det skriver Norges Fotballforbund på sin hjemmeside mandag.

Kampen er Edvartsens første VM-kvalifiseringskamp som hoveddommer.

– Jeg er godt fornøyd med å ha fått min første VM-kvalikkamp. Dette er noe vi har jobbet hardt for i mange år. Uten tidligere dommersjef Rune Pedersen, som har vært min mentor i en årrekke, hadde jeg aldri oppnådd dette. Det er bare å takke Rune for alt han har gjort - og fortsatt gjør for min utvikling. Måten han har fulgt meg opp på siden 2002 har vært enestående, sier Edvartsen i en kommentar til VG.

Eliteseriedommeren får med seg Jan Erik Engan og Jon Knutsen som assistentdommere og Espen Eskås som fjerdedommer.

Kampen spilles lørdag 25. mars på Stadion Bilino Polje i den bosniske byen Zenica.

