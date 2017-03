Canadiens slo Senators for andre dag på rad

Canadiens sikret seg seieren søndag uten nordmannen Andreas Martinsen på isen. Han har ennå ikke fått sin hjemmedebut for Montreal-laget.

Hjemmelagets Tomas Plekanec sto for det første målet i Centre Bell, men Senators’ Tom Pyatt utlignet etter kort tid i første periode. Deretter satte Jordie Benn pucken i nettet for Canadiens, før en målløs annenperiode. I siste periode sørget Paul Byron og Nathan Beaulieu for å dra fra Senators ytterligere.

Montreals målmann Carey Price reddet 30 skudd i løpet av kampen, som ble hans 33. seier denne sesongen.

Lørdag ble stillingen mellom de to nabolagene 4–3 til Canadiens.

(©NTB)