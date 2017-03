Bradys savnede Superbowl-trøye funnet i Mexico

Den historiske trøyen med nummer 12 på ryggen og LI-logoen (Superbowl nummer 51) er verdsatt til nærmere fire millioner kroner, men forsvant sporløst i garderoben etter Superbowl-seieren mot Atlanta Falcons.

Houston-politisjef Art Acevedo uttalte mandag at etterforskningen har tatt et steg videre etter at tips fra en informant førte dem til Mexico.

I nabolandet fant de også en Brady-drakt fra 2015, som forsvant etter seieren mot Seattle Seahawks.

NFL har opplyst om at drakten ble funnet hos et medlem av den internasjonale pressen.

Brady ledet New England Patriots til sin og klubbens femte Superbowl-seier etter en snuoperasjon uten sidestykke. Laget lå under 3-28 i 3. periode, men vant 34-28 mot Atlanta Falcons etter forlengning.

(©NTB)