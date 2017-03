Bouhanni spurtslått på åpningsetappen i Volta a Catalunya 

Det var ikke gitt at mandagens åpningsetappe i Spania skulle ende i massespurt på grunn av flere tøffe stigninger, men da feltet ble samlet før mål var det ventet at Nacer Bouhanni og André Greipel skulle gjøre opp om seieren.

I stedet manøvrerte Davide Cimolai seg fram ved hjelp av Bouhannis spurttog, før italieneren snek seg foran favoritten på de siste meterne.

– For to dager siden syklet jeg Milano-Sanremo, og det var et veldig langt ritt. Men i dag var jeg veldig god. Jeg vil takke alle lagkameratene mine. Det var fantastisk i dag, sa Cimolai, ifølge procycling.no.

– Jeg liker veldig godt å sykle i Spania. Dette er min andre seier i Catalonia, så jeg er veldig glad, la han til. FDJ-rytteren vant også sjette etappe i forrige utgave av rittet.

Kristian Sbaragli, lagkamerat av Edvald Boasson Hagen i Dimension Data, tok tredjeplassen, mens Greipel endte som nummer fem.

Sindre Skjøstad Lunke er eneste norske deltaker i det spanske etapperittet. Sunweb-rytteren trillet inn med hovedfeltet til en 39.-plass.

