11 mot 11 på Lagerbäcks første trening

Økten på Fulhams treningsanlegg i Motspur Park ved Londons sørlige bygrense varte en time og et kvarter, og Lagerbäck var veldig aktiv med coaching under spilløkten. Gang på gang "frøs" han spillet for å gi enkelte spillere eller lagdeler instrukser.

De 23 gjenværende spillerne i troppen etter Markus Henriksens forfall var alle i aksjon, noe som er uvanlig på første trening under en landslagssamling. Særlig ettersom 19 av dem var på banen for sine klubblag i løpet av helgen.

Bare to mann spilte imidlertid så sent som søndag. Både Jonas Svensson og Tarik Elyounoussi ga jernet på trening. Alle er ute etter å overbevise Lagerbäck.

Åpent

–Jeg kan ikke huske at det har vært så åpent før et laguttak. Jeg kjenner ikke spillerne personlig ennå, og denne treningsuken kommer til å ha betydelig større betydning enn vanlig, sa Lagerbäck på pressekonferansen tidligere mandag.

–Jeg vil lære spillerne å kjenne, hvordan de ser ut og beveger seg.

Slik så de to lagene ut, uten vester: Runa A. Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik – Tarik Elyounoussi, Sander Berge, Håvard Nordtveit, Mats Møller Dæhli – Adama Diomandé, Alexander Søderlund.

Med vester: Ørjan H. Nyland – Vegar Eggen Hedenstad, Fredrik Semb Berge, Gustav Valsvik, Jonas Svensson – Mohamed Elyounoussi, Anders Konradsen, Stefan Johansen, Jo Inge Berget – Joshua King, Veton Berisha.

André Hansen overtok Jarsteins plass etter en stund.

Hovland-smell

Etter en time avsluttet halvparten av spillerne treningen, mens de sprekeste (og dem med minst kampbelastning i helgen) avsluttet med 5-a-side. Det siste som skjedde var at Even Hovland fikk en smell i duell med Hansen.

Nürnberg-stopperen, som er på plass i London selv om klubben hans spilte seriekamp mandag kveld, haltet i bussen med en ispose på venstre ankel, uten at det virket veldig dramatisk.

Tirsdag trener landslaget igjen i Motspur Park. Da lukkes treningen for utenforstående etter oppvarmingen. Til og med torsdag lader laget opp i London, og først fredag settes kursen mot Belfast og søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland.

