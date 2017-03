Viktig seier for Saint-Étienne

Saint-Étienne kom til bortekampen med fire strake seriekamper uten seier, men Jordan Veretout ga bortelaget seieren med sin scoring i det 77. minutt.

Landslagsuttatte Alexander Søderlund var ubenyttet reserve for Saint-Étienne. Selnæs er uaktuell til VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland på grunn av sin lange karantene.

Saint-Étienne er nummer sju på tabellen i Ligue 1 med 44 poeng på 30 kamper.

Mbappé-dobbel

Stortalentet Kylian Mbappé (18) scoret to nye mål da serieleder Monaco vant 3-0 mot Caen søndag.

Spissen har for alvor slått gjennom i fotballverdenen denne sesongen. Søndag noterte han seg for sitt 11. og 12. seriemål på 11 kamper fra start for Monaco i Ligue 1. Unggutten har også to mål på to starter i sluttspillet i mesterligaen.

Franskmannen ga Monaco ledelsen etter 13 minutter søndag, før han la på til 3-0 ni minutter før slutt. Fabinho scoret bortelagets annet mål fra straffemerket.

Monaco, som tok seg videre i mesterligaen på bekostning av Manchester City tidligere denne uken, leder Ligue 1 med seks poeng på Paris Saint-Germain. Den regjerende mesteren har imidlertid én kamp mindre spilt. Hovedstadslaget møter Lyon senere søndag.

