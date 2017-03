Vesnina vant den helrussiske finalen i Indian Wells

I sin første finale på høyeste nivå kjempet Vesnina, nummer 15 i verden, gjennom en tre timer lang intens finale mot åttenderangerte Kuznetsova, som har to Grand Slam-titler.

Triumfen kommer ett år etter at Vesnina (30) ikke klarte å kvalifisere seg til Indian Wells-turneringen. I årets turnering slo hun ut kommende verdensener Angelique Kerber og sju ganger Grand Slam-mester Venus Williams.

Russeren Svetlana Kuznetsova var for tredje gang klar for finalen i Indian Wells på kvinnesiden etter at 31-åringen slo tredjeseedede Karolína Plísková 7-6, 7-6 i sin semifinale.

Vesnina slo Kristina Mladenovic 6-3, 6-4 i semifinalen.

