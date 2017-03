United forlenget Middlesbroughs vonde rekke

– Vi har fortsatt to muligheter til å klare mesterligaspill. Vi hadde kampen der vi ville på 2-0, men så lot vi Middlesbrough trykke oss bakover, sa United-manager José Mourinho til BBC etter kampslutt.

– En massiv seier for oss før landslagspausen. Veldig viktig, sa Fellaini til MUTV.

Resultatet gjør at United klatrer opp på femteplass i Premier League. Mourinhos mannskap har tre poeng opp til Liverpool på fjerdeplass, men har en kamp til gode på Merseyside-laget. Liverpool gjester tabelltreer Manchester City senere søndag.

Marouane Fellaini sendte United i føringen etter en halvtimes spill på Riverside. Jesse Lingard doblet etter en drøy time, før innbytter Rudy Gestede skapte ny spenning etter 77 minutter.

Det var samtidig Boros første ligamål på over åtte timer. Vertene maktet imidlertid ikke å komme à jour. Antonio Valencia sikret 3-1 på tampen etter en stor keepertabbe av Victor Valdés i Boro-buret. Dermed endte det med tomålstriumf for United.

Hodestøt

Fellaini sendte United i føringen med et fint hodestøt fra skrått hold. Ashley Young sendte i vei et innlegg fra venstrekanten, og den storvokste belgieren stanget ballen inn i nettmaskene.

Etter hvilen fikk Jesse Lingard stjernetreff fra 20 meters hold. Ballen suste opp i krysset. Gestedes redusering kom etter klabb og babb i United-boksen. Alene med David de Gea gjorde spissen ingen feil, men det holdt ikke for hjemmelaget.

Marcus Rashford hadde flere store sjanser for United underveis. Den fotrappe spissen kom alene med Middlesbrough-keeper Victor Valdés hele tre ganger, men burvokteren vant duellene mot engelskmannen gang på gang. Likevel tabbet keeperen seg stort ut da han feilberegnet et tilbakespill på overtid.

Tung Boro-rekke

Spanske Aitor Karanka måtte gi seg som Boro-manager tidligere denne uken. Dermed rykket Steve Agnew opp til søndagens kamp. Agnew fikk se laget sitt score mål igjen, men altså til liten nytte. Forrige seriemål kom i 1-1-kampen mot West Bromwich 31. januar.

Middlesbrough har ikke vunnet på 12 seriekamper. Den forrige trepoengeren kom mot Swansea 17. desember, da waliserne ble slått 3-0. Søndag fortsatte rekken uten triumf.

Hjemmelaget presset på for utligning helt på tampen, men uten å lykkes. I stedet endte det med nok et baklengs. Boro ligger nest sist i Premier League, fem poeng under sikker plass.

– Gapet opp til sikker plass virker nå veldig stort for Middlesbrough, konstaterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter kampslutt.

