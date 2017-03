Tottenham ni poeng foran Arsenal

Spurs-fansen husker knapt hvordan det er å tape en seriekamp på eget gress. Etter 15 hjemmekamper står London-laget fortsatt uten nederlag.

Søndag var det Christian Eriksen og Dele Alli (straffe) som ble heltene for vertene. James Ward-Prowse reduserte tidlig i annen omgang, men Southampton kom aldri nærmere.

– Som alltid i fotball må du jobbe hardt for å plukke tre poeng. Det var tøft i dag, men vi tok til slutt en fortjent seier. Vi var det beste laget. Særlig i første omgang spilte vi veldig bra. Det er en ny seier, og vi beholdt vår posisjon som nummer to på tabellen. Vi har gode grunner til å være fornøyde, sa Spurs-manager Mauricio Pochettino etter at trepoengeren mot gamleklubben var i boks.

Etter helgens runde økte Tottenham luken til erkerival Arsenal til hele ni poeng. Denne sesongen ligger White Hart Lane-laget godt an til å havne over Arsenal for første gang på godt over 20 år.

Godt skudd

Tottenham tok en tidlig ledelse da Eriksen banket til etter et snaut kvarter. Fra 20 meter føk skuddet i det lengste hjørnet. Dansken ble i forkant servert en flott ball fra Mousa Dembélé.

Southampton var ikke uten sjanser etter baklengsmålet. Oriol Romeu kom med et skikkelig skremmeskudd da han fra distanse skjøt like utenfor stolpen. Spurs-keeper Hugo Lloris gikk ut i full strekk, men han fikk aldri noen fingertupper på ballen. Heldigvis for franskmannen hadde ikke Romeu finjustert siktet.

Også Dusan Tadic vartet opp med en stor sjanse da han testet venstrefoten etter en halvtime.

Serietoer

I stedet ble bortelaget hardt straffet da Steven Davis klønet det til og felte Dele Alli. Dommeren pekte på ellevemeteren, og Alli valgte selv å ta straffen. Unggutten sparket sikkert inn sitt 14. mål for sesongen.

Southampton fikk endelig uttelling i det 52. minutt. Ved bakerste stolpe dempet James Ward-Prowse elegant et innlegg fra Ryan Bertrand og plasserte ballen i nærmeste hjørne.

– Det var en rar kamp, men i annen omgang kom vi tilbake og viste riktig holdning. På 1-2 var det muligheter for oss, og uavgjort ville vært normalt etter et kampbilde som denne, sa Southampton-manager Claude Puel, ifølge BBC.

Tottenham er nærmest serieleder Chelsea på tabellen, men det skiller hele ti poeng. Serielederen fra Vest-London tok nok en seier 2-1 borte mot Stoke lørdag.

(©NTB)