Storseier for Mjelde i sesongdebuten

Den norske landslagsklippen spilte hele kampen i Chelseas forsvarstreer. Hun var også sentral på offensiv dødball.

Det var hennes nikk på hjørnespark fra Karen Carney som førte til at amerikanske Crystal Dunn gjorde 1-0 på keeperreturen.

Sveitsiske Ramona Bachmann scoret i liket med Dunn i debuten, og Ji So-yun scoret to ganger, Katie Chapman og Drew Spence en hver. Et selvmål sørget for at det ble sju måls seier.

Mjelde var nær scoring en gang til, også da med en nikk etter hjørnespark, men en storspillende Nicky Davies i Doncaster-målet reddet.

Andrine Hegerbergs klubb Birmingham gikk også videre i FA-cupen søndag med 2-0 over West Bromwich Albion, uten at hun var på banen.

Sesongen i engelsk fotball for kvinner innledes med cuprunder. Det er kvartfinaler kommende helg og semifinaler midt i april, før den korte og hektiske eliteseriesesongen starter 23. april. Den varer til sommeren, før kvinnene går over til høst-vår-sesong.

