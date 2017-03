Skøyter: Farstad slo Lorentzens jr.-rekord på 1000 m

Det var 20 år siden sist en nordmann var på pallen i et sprint-VM da Lorentzen bare ble slått av nederlandske Kai Verbij i Calgary for tre uker siden. Den unge trønderen Odin By Farstad er med i Norges Skøyteforbunds og Olympiatoppens satsing mot OL 2022 og beskriver avslutningen av løpet sitt slik:

– Jeg hadde god flyt til 600 meter og kjente det gikk billig i 25.2-fart. Med parkamerat Henrik Fagerli Rukke pustende på siden av meg til passering én runde igjen var det bare å sette inn jaktinstinktet og mate på med trykk i nest siste sving. Jeg spiste meg opp i ryggen til Henrik i siste veksling og peiset på med det jeg hadde til mål, sa Farstad.

Sprinttrener for det norske landslaget, canadiske Jeremy Wotherspoon, har fulgt unge Farstad tett.

– I løpet av de to siste årene har Odin hatt store framskritt i treningen. Nå viser han forbedringene også ute på isen. Det er flott å se et skøytetalent i slik utvikling. Han viser at han har potensial for framtiden. Det er det vi trenger, sier den flerfoldige sprintverdensmesteren.

(©NTB)