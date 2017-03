Ny Stjernen-skuffelse: – Fjerdeplassen i VM var surere

– Det er litt skuffende at det ble fjerdeplass, men alt i alt ble det et bra Raw Air. Jeg fikk det ikke helt til å fly i siste rennet, sa Stjernen da NTB møtte trønderen søndag kveld.

En rekke hoppere fikk trøbbel i vinden da kampen om bonusmillionen ble avgjort. Stjernen feilet allerede i 1. omgang med 227 meter.

Uten missen kunne Sprova-hopperen trolig vært med i kampen om plassene på pallen. Stefan Kraft trodde han hadde rotet vekk sammenlagtseieren da han slet seg over kulen og landet på 215 meter i finaleomgangen.

Alt lå i hendene på tyskeren Andreas Wellinger, men han slo av fra 242 til 166 meter. En fortvilet tysker måtte se Raw Air-trofeet og mesteparten av premiepengene forsvinne.

Kamil Stoch var den eneste som behersket de vanskelige forholdene, og polakken snek seg forbi Wellinger og knep med seier i søndagens renn annenplassen i sammendraget.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke tok vare på sjansen, men jeg fikk også trøbbel i det første hoppet. Jeg havnet i den samme kategorien, men med en feilfri dag ville alt vært mulig. Jeg hadde kanskje ikke tatt Stoch, men Wellinger, sa Stjernen.

0,6 bak bronsen i Lahti

28-åringen innrømmer at han begynner å bli lei å være så nær, men likevel så langt unna. I VM var Hroar Stjernens sønn 0,6 poeng fra bronsemedalje.

– Jeg er lei fjerdeplass, men den i Lahti var surere. Jeg var såpass langt unna Stoch, som hoppet så mye bedre. Jeg måtte hoppet opp mot årsbeste, sa Stjernen.

Spesielt førstehoppet ergret trønderen. Den høyre skien begynte å løpe løpsk da Stjernen kom på 200 meter.

– Det er vanskelig å si helt hvorfor det skjedde. Jeg hadde ganske tunge forhold helt til jeg kom ned, da den "veggen" kom var farten min såpass høy at det slo i overkant mye i skiene. Det hoppet hadde jeg veldig troen på, men jeg fløy ikke langt. Det var der det røk i dag, sa Stjernen til NTB.

Tror ikke pengepresset avgjorde

Han tror en miks av vanskelig vind og slitasje etter ti dager med Raw Air ble utslagsgivende da den sportslige dramatikken nærmet seg klimaks.

– Kraft kom seg over 110 meter på bare viljen. Jeg trodde han skulle braklandet på kulen. Det viser at alt er mulig. Og Wellinger fikk enda større problemer. Du skal ikke ta noe for gitt, sa Stjernen om den intense finalen i den norske hoppturneringen.

Bonusmillionen tror ikke Stjernen betydde noe som helst.

– Det er ingen av de gutta som lider noen nød når det gjelder penger. Det kan være litt slitasje etter en hard uke og harde forhold, men jeg tror ikke det var noe pengestress, sa Stjernen.

Han rekker en liten tur hjem til sin gravide samboer før sesongavslutningen i slovenske Planica.

