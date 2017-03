Norges juniorjenter i håndball EM-klare

Vertslaget Hellas sto imot søndag i direkte avgjørende kamp om EM-plassen, men et entusiastisk publikum i en fullsatt hall var ikke nok til å vippe kampen grekernes vei. Norge vant 23-16.

Begge lag hadde slått gruppas tredje lag Tyrkia klart. Grekerne hadde gjort gode forberedelser, trakk ned tempoet og spilte lange angrep. Det testet de norskes tålmodighet.

– Vi manglet litt is i magen, sa trener Kenneth Gabrielsen til handball.no og fortalte at trykket fra publikum også var utfordrende med tanke på kommunikasjonen underveis i kampen.

– Det var god øvelse, konkluderte han etter å ha sett Line Ellertsen bli norsk toppscorer med sju mål.

Det gror i det hele tatt godt bak Norges europamestere for senior, som søndag vant sin tredje Golden League-turnering for sesongen med bare seirer. Ungdomslandslaget (LK00) vant helgens turnering i Romania med tre strake seirer. Søndag ble det 24-20 over vertslaget.

Thale Rushfeldt Deila var norsk toppscorer med sju mål.

