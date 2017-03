Nidaros på vei mot eliteserien

Kongsvinger endte sist i årets eliteserie, men håpet å berge plassen gjennom kvalifiseringsspill. 1.-divisjonsvinneren vil det annerledes og vil med borteseier mot kvalifiseringsjumbo Comet torsdag være klar for eliten.

Kongsvinger både scoret først og vant skuddstatistikken 42-26, men Inge Stokvik utlignet i et undertallsspill, og med to mål i midtperioden og ett tidlig i 3. periode ledet gjestene 4-1. Det overtaket greide hjemmelaget aldri å ta igjen.

Stokvik scoret sitt lags første og siste mål, mens Fredrik Linge, Andreas Svedlund, Niklas Unger Nilsen og Marius Nielsen sto for hver sin scoring.

Manglerud Star har allerede forsvart eliteserieplassen og tok sin femte strake seier, men måtte tross 50-17 i skudd ha forlengning for å slå Comet 5-4 på hjemmebane. Steffen Ratejczak ble matchvinner.

Torsdag reiser Nidaros til Halden for å møte Comet, mens Kongsvinger drar til Oslo der bare seier over Manglerud Star er godt nok for å holde liv i håpet om fortsatt eliteseriespill.

(©NTB)