Messi ble helten for Barcelona mot Valencia

Argentineren scoret Barcelonas annet og tredje mål i den viktige seieren.

Luis Suárez sto for hjemmelagets første scoring på Camp Nou.

Kampens aller første scoring var det imidlertid den utleide Manchester City-spilleren Eliaquim Mangala som sto for. Midtstopperen stanget Valencia i føringen etter 29 minutter.

Da hadde allerede Barcelona vært nær scoring to ganger ved Messi og Suárez, mens Marc-André ter Stegen hadde nektet Carlos Soler å komme på scoringslista.

Rødt kort

Suárez skapte imidlertid balanse i regnskapet med sin utligning ti minutter før pause. Spissen curlet ballen i lengste alene med Valencia-keeper Diego Alves.

Mangala skulle vise seg å komme i begivenhetenes sentrum for noe annet enn scoringen sin like før pause da han fikk to gule kort med kun fem minutters mellomrom for å rive ned henholdsvis Messi og Suárez.

Sistnevnte felling skjedde innenfor straffefeltet, og fra elleve meter sendte Messi Barcelona i føringen.

Mot sine egne

Munir, som er Barcelonas eiendom, utlignet for Valencia umiddelbart etter Messis scoring etter et fint angrep, men åtte minutter ut i annen omgang scoret Messi 3-2-målet for Barcelona.

André Gomes la på til 4-2 like før slutt for Barcelona, som setter press på serieleder Real Madrid. Hovedstadslaget har to poeng ned til Messi og co. med én kamp mindre spilt enn sine rivaler.

