Mbappé-show i Monaco-seier

Spissen har for alvor slått gjennom i fotballverdenen denne sesongen. Søndag noterte han seg for sitt 11. og 12. seriemål på 11 kamper fra start for Monaco i Ligue 1. Unggutten har også to mål på to starter i sluttspillet i mesterligaen.

Franskmannen ga Monaco ledelsen etter 13 minutter søndag, før han la på til 3-0 ni minutter før slutt. Fabinho scoret bortelagets annet mål fra straffemerket.

Monaco, som tok seg videre i mesterligaen på bekostning av Manchester City tidligere denne uken, leder Ligue 1 med seks poeng på Paris Saint-Germain. Den regjerende mesteren har imidlertid én kamp mindre spilt. Hovedstadslaget møter Lyon senere søndag.

