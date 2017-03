Müller matchvinner for Bayern München

Den tyske landslagsspilleren scoret kun sitt annet seriemål denne sesongen i 1-0-seieren.

Målet kom til gjengjeld i hans 250. ligakamp for Bayern.

Bayern München har et enormt forsprang til andre lagene i Bundesliga. Den regjerende mesteren har 13 poeng ned til RB Leipzig på annenplass, og har langt på vei sikret et nytt seriegull. Müller og co. er ubeseiret på de siste 19 seriekampene.

Schalke klatret to plasser på tabellen til 9.-plass da forsvarer Sead Kolasinac sikret 1-0-seier mot Mainz med en strålende soloprestasjon. Bosnieren spilte vegg med Guido Burgstaller før han driblet seg gjennom og banket inn seiersmålet.

Schalke er ubeseiret på fire kamper inkludert torsdagens 2-2-kamp mot Borussia Mönchengladbach, som ga plass i europaligaens kvartfinaler på bortemålsregelen.

(©NTB)