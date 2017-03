Lystrøbbel for LSK Kvinner

Lysforholdene i LSK-hallen tilfredsstiller ikke kravene til Norges Fotballforbund. Klubben fikk dispensasjon til å fullføre fjorårets sesong, men det kan den ikke regne med å få i år, melder Romerikes Blad.

– Vi har fått krav om at dette må gjøres. Dette er noe vi må gjøre uansett. For øyeblikket er det for dårlig lys både når TV-lys er på og av. Men vi har ikke pengene som må til for å gjøre dette på en god måte, sier daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm Sportsklubb til RB.

Han uttaler seg på vegne av det LSK-eide selskapet Åråsen Eiendom A/S, som står som eier av LSK-hallen.

Millionbeløp

Å skifte ut hele lysanlegget er ifølge Lauritsen beregnet å koste 1,9 millioner kroner.

– Det kunne holdt med å skifte pærer, men det vil ikke vært en god løsning på lang sikt. Derfor trengs det en rehabilitering av hele anlegget, sier han og fortsetter:

– Lysene ryker hele tiden, og nå er det kun 40 av 200 lamper som lyser. Eksperter mener at det sannsynligvis er noe feil med dagens lamper, og at de vil ryke igjen om vi skifter pærer.

Hørt med kommunen

LSK har i et brev spurt Skedsmo kommune om det er mulig å få til et spleiselag.

Anleggssjef Ole Myhrvold i NFF utelukker ikke kategorisk at LSK Kvinner kan få dispensasjon de første seriekampene.

– Men i utgangspunktet er ikke arenaen godkjent for spill, sier Myhrvold til RB.

(©NTB)