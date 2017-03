Koeman: – Vi vil gjøre alt vi kan for å beholde Lukaku

Lukaku har vært i storform for Everton så langt denne sesongen, noe som igjen har blåst liv i overgangsspekulasjonene rundt ham. Spissen er toppscorer i Premier League med 21 fulltreffere. Hans nåværende kontrakt utløper til sommeren om to år, men han skal nylig ha sagt nei til et lukrativt tilbud om forlengelse.

– Fansen og alle i klubben elsker "Rom". Han gir alt for Everton. Selvfølgelig ønsker vi å beholde våre beste spillere, og det vil vi gjøre maks for å klare. Men til syvende og sist ligger avgjørelsen hos spilleren selv, sier Ronald Koeman, ifølge BBC.

BBC-ekspert og tidligere toppspiss Alan Shearer tror Lukaku bytter beite i sommer.

– Jeg tror "de store guttene" kommer til å jakte ham. Jeg tror han drar. Manchester United, Arsenal og Chelsea kommer alle til å være på spissjakt i sommer, sier Newcastle-legenden.

