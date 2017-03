Frenzel vant finalen og verdenscupen

Landsmannen Johannes Rydzek var bare 54 poeng bak før søndagens sesongavslutning, og han øynet sjansen da han tok 2.-plass i hopprennet.

Med Rydzek-seier måtte Frenzel plassere seg blant de fem første for å vinne sammenlagt. Rydzek førte lenge an i langrennet, men sprakk og resignerte da Frenzel tok ham igjen et par kilometer før mål.

Frenzel turet fra til seier 7,7 sekunder foran franske François Braud og 11,2 foran japanske Akito Watabe. Espen Andersen ble beste nordmann på 7.-plass, slått av vinneren med 18,7 sekunder.

Rydzek gikk inn til 9.-plass og holdt så vidt Magnus Krog og Magnus Moan bak seg. De gikk seg opp fra henholdsvis 28.- og 37.-plass til 10.- og 11.-plass. Jørgen Graabak ble nummer 14.

Jan Schmid ble nummer tre i bakken og øynet håp om en pallplass. Halvveis i langrennet var han på 2.-plass noen sekunder bak Rydzek, men nesten halvminuttet foran nestemann.

På annen halvdel av 10-kilometeren ble det tungt for Schmid, som falt helt ned til 24.-plass.

Håvard Klemetsen ble nummer 37.

(©NTB)