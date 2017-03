Fourcade vant i Kollen tross ammo-glipp

Med feilfri skyting slo den franske verdenscupvinneren Andrejs Rastorgujevs fra Latvia med 17,4 sekunder. Det var usikkert om Fourcade fikk beholde sin 14. verdenscupseier for sesongen, men etter litt tid kom juryen fram til at feilen skulle få passere.

Det ble litt drama da skiskytterstjernen skulle ta fatt på første skyting. På standplass oppdaget Fourcade at magasinet var tomt. Han fikk raskt kastet ammunisjon inn på standplass, men han tapte litt tid på glippen.

Storebror Simon Fourcade måtte i hui og hast fylle Fourcades magasiner for de tre neste skytingene.

– Jeg glemte å lade magasinene mine. Så da jeg kom inn på standplass, innså jeg at jeg ikke hadde ammunisjon. Det var min egen feil, sa Martin Fourcade til NRK.

Ble ikke preget

Det var lenge usikkert om overleveringen av det første magasinet var i henhold til regelverket. I verste fall risikerte Fourcade å bli diskvalifisert. Etter et jurymøte ble det bestemt at franskmannen skulle få beholde seieren.

– Vi har en fantastisk jury, smilte Fourcade.

Skiskytterstjernen lot seg ikke prege av kjempetabben. Han hentet seg raskt inn, og etter tredje skyting var han i føringen med 6,8 sekunder. Derfra og ut så 28-åringen seg aldri tilbake.

– Jeg skjøt feilfritt og tapte 20 sekunder på første skyting. Likevel vant jeg. Det er viktig å respektere reglene, og jeg er den første til å si det, men jeg håper prestasjonen får tale for seg selv og at juryen respekterer det så lenge jeg ikke gjorde noe farlig, sa Fourcade før juryens beslutning.

Emil Hegle Svendsen hang en stund med i seierskampen etter to feilfrie skytinger, men trønderen falt av med to bomskudd spredt på de to siste stående. Han var i mål på fjerdeplass, 42,2 sekunder bak Fourcade.

Tungt

For Johannes Thingnes Bø ble jakten på vinterens tredje seier tidlig ødelagt. Stryningen måtte ut i to strafferunder allerede etter første skyting. 26-åringen vant fredagens sprint og tok tredjeplassen på lørdagens jaktstart. Søndag ble det en 29.-plass etter fire bom.

Storebror Tarjei Bø var i mål som nummer tolv. Han hadde tre bom søndag.

Ole Einar Bjørndalen nøyde seg med kun en strafferunde på andre skyting, men i sporet gikk det ikke fort nok for veteranen. Han var i mål på 17.-plass. Det skilte 1.21,2 minutter opp til Fourcade.

– Det var fryktelig tungt. Kroppen fungerer ikke, sa Bjørndalen til NRK.

Fredrik Gjesbakk imponerte med ti treff på de to første skyting, men pådro seg to bom på stående. Han endte på 23.-plass.

