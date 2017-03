Fourcade: - Jeg er en idiot

Ved å unnslippe diskvalifikasjon i sesongens siste verdenscuprenn sikret den suverene franskmannen seg seieren i fellesstartcupen. Tyske Simon Schempp ledet an i kampen om krystallkula foran rennet i Holmenkollen, men var ikke i nærheten av å matche vinterens suverene skiskytter søndag.

Tyskerne kunne samtidig lagt inn en protest i håp om å få Fourcade disket etter franskmannens magasintabbe, men lot være. Den avgjørelsen ba Fourcade om å få kommentere han møte pressen etter seieren.

- Jeg vil gjerne takke og uttrykke min respekt til hele det tyske laget. Jeg tar virkelig av meg hatten for den avgjørelsen. Jeg er imponert over den verdigheten de viser. De fortjente mye mer enn en krystallkule i dag, sa franskmannen på pressekonferansen i Holmenkollen.

Glemte å lade

Kort tid i forveien hadde han fått beskjeden om at han unnslapp straff etter våpenproblematikken på fellesstarten. Fourcade hadde glemt å lade magasinene sine før start og kom til første skyting uten ammunisjon.

Franskmannen fikk kastet til seg et magasin fra det franske støtteapparatet og svarte med å skyte fullt hus. Spørsmålet juryen måtte ta stilling til var om Fourcade begikk et regelbrudd ved å få hjelp fra egne trenere i situasjonen som oppsto.

28-åringen gikk inn til en suveren seier på fellesstarten, men etter målgang gikk det lang tid før juryen bekreftet at magasintabben ikke ville få konsekvenser. Hovedpersonen selv innser at han hadde flaks.

- Jeg er enkelt og greit en idiot. Jeg glemte å lade magasinene mine. Det var en stor tabbe, og jeg må bare si at jeg har vært litt heldig i dag, sa han.

Kolossal styrke

28-åringen mistet også brillene sine på standplass, hvilket i verste fall også kunne kvalifisert til å være et regelbrudd. Utøverne har ikke lov til å legge igjen noe etter å ha vært inne til skyting.

- Dette var en konkurranse full av dumme episoder, fastslo Fourcade, som samtidig viste kolossal mental styrke ved å skyte 20 treff.

- Dette var en god dag for meg, til tross for alt som skjedde. Jeg er veldig fornøyd og stolt over denne konkurransen. Dette var trolig en av de beste dagene i karrieren min, sa franskmannen.

Seks på rad

Etter seieren fikk han det synlige beviste på at han har vunnet verdenscupen sammenlagt seks sesonger på rad. Det er samme antall som den norske skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen har i hele sin karriere.

Fourcade endte opp med å gjøre rent bord hva gjelder krystallkuler denne sesongen. Han vant både fellesstartcupen, sprintcupen, jaktstartcupen og normaldistansecupen. Åttendeplassen på sprinten i Oberhof rett etter nyttår er franskmannens svakeste resultat i vinter.

Totalt har han vunnet 14 enkeltrenn. Det er tidenes sesong av en mannlig skiskytter. På 33 renn (inkludert stafetter) har han vært på pallen i 28 av dem.

- Denne sesongen har vært mye mer enn jeg kunne drømme om, sa Fourcade, som nå reiser hjem til sin høygravide kone for å bli pappa for andre gang.

