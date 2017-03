Agüero ordnet poengdeling i dramatisk toppkamp

Agüero har scoret i hver hjemmekamp han har spilt mot Liverpool, og levde opp til forventningene også søndag.

Kevin De Bruyne slo en herlig crosser fra høyrekanten, og argentineren kunne bare sette foten fram og sette inn 1-1.

Da hadde allerede James Milner sendt Liverpool i ledelsen fra straffemerket. Liverpool-kapteinen har satt inn alle forsøkene fra 11 meter denne sesongen, og skrudde ballen klint nede i venstre hjørne, utakbart for Willy Caballero i City-målet.

– Begge lag gikk for seieren. Jeg er sikker på at det var flere nøytrale supportere som likte å se kampen. Vi er skuffet over å ikke vinne etter å ha tatt ledelsen, men uavgjort var rettferdig til slutt, sa Milner til Sky Sports.

Poengdelingen betyr at Pep Guardiolas menn holder Liverpool bak seg på tabellen. City på tredjeplass har 57 poeng med én kamp mindre spilt enn Liverpool.

– Du kan ikke tenke deg det, dette er en av mine lykkeligste dager som manager. Jeg er så stolt over prestasjonen, sa Guardiola til Sky Sports.

Merseyside-klubben på plassen bak på tabellen har 56 poeng.

– Det er ikke enkelt å komme hit (Manchester). Vi kan ikke være for skuffet over ett poeng, sa Milner.

Strafferoping

Det sto utrolig nok 0-0 etter de første 45 minuttene i Manchester.

City ropte på straffe allerede etter 13 minutter da Agüero ble hindret av Joel Matip, men dommer Michael Oliver holdt fløyta unna munnen.

Det var Liverpools tur til å være misfornøyd med dommerens avgjørelse da Sadio Mané fikk en kakk fra Nicolás Otamendi innenfor straffefeltet uten å få sjansen fra 11 meter.

Begge lag hadde enorme muligheter til å score både før og etter straffesituasjonene, men den aller største hadde City fem minutter før pause da De Bruyne åpnet opp forsvaret med en frekk pasning til David Silva. Spanjolen slo ballen inn foran mål, hvor først Raheem Sterling bommet på ballen etter å ha blitt hindret av James Milner, før Fernandinho skled da han skulle avslutte på bakre stolpe. Sterling mente at han burde få straffe, men Oliver var ikke med på det den gangen heller.

Liverpool fikk imidlertid straffespark da Roberto Firmino ble meid ned av Gaël Clichy kun fire minutter ut i annen omgang. Milner var sikker og ga Liverpool ledelsen.

Sjansesløsing

Firmino kom alene med Caballero etter timen spilt, men Caballero knep igjen beina og sørget for at City fortsatt var inne i kampen.

Det utnyttet Agüero da han satte inn utligningen bak en sjanseløs Simon Mignolet i det 69. minutt.

Sjansesløsingen fortsatte etter 1-1-målet. De Bruyne hadde et skudd i stolpen, Adam Lallana bommet på ballen da han bare skulle bredside inn seiersmålet, mens Sterlings vipp alene med Mignolet åtte minutter før slutt gikk på feil side av stolpen.

Agüero hadde også muligheten til å gi City seieren like før full tid, men spissen misset med en halvmeter slik at managerduellen mellom Pep Guardiola og Jürgen Klopp endte uavgjort.

