Wenger har avgjort egen framtid

Det innrømmet Wenger etter lørdagens sviende 1-3-tap borte mot West Bromwich.

– Jeg vet hva jeg skal gjøre i framtiden. Dere vil snart få vite hva det er, sa franskmannen i presserommet på The Hawthorns.

Wenger har vært manager i Arsenal siden høsten 1996. Han opplevde stor suksess de første åtte årene og vant blant annet tre Premier League-titler. London-klubben har derimot ikke vunnet et ligamesterskap siden 2004.

Kontrakten til Wenger løper ut etter sesongen.

Arsenal har alltid endt blant de fire beste og tatt seg til mesterligaen under Wengers ledelse, men i år ser det tøft ut. Klubben står med fire tap på sine fem siste seriekamper. Søndag kan Arsenal bli vippet ned til sjetteplass om Manchester United slår Middlesbrough.

Like før lørdagens kamp fløy et fly over stadion med en banner som hadde påskriften "Nei til ny kontrakt. Wenger ut". Det er tydelig at motsetningene fortsatt er store blant Arsenal-fansen. Da Alexis Sanchez utlignet til 1-1 for gjestene etter 16 minutter, kom et annet fly med følgende banner: "Vi stoler på Arsène. Respekter AW".

Det var flere synlige plakater med "Wenger ut" i borteseksjonen da dommeren blåste av kampen.

(©NTB)