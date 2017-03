Vlhová vant da Shiffrin ble feiret

Sistnevnte ble verdenscupvinner allerede fredag, da fartsspesialisten Ilka Stuhec valgte ikke å stille i slalåmrennet. Sloveneren var den eneste som i teorien kunne innhente amerikanerens forsprang.

Shiffrin kjørte for sin åttende seier på sesongens ti verdenscuprenn i slalåm, men måtte nøye seg med den første 2.-plassen. Hun har også en 3.-plass.

22-åringen er femte amerikaner som vinner verdenscupen totalt, etter Phil Mahre, Tamara McKinney, Bode Miller og Lindsey Vonn.

Fortjent

Vlhová tok ledelsen etter første omgang, tre hundredeler foran Shiffrin, og slovaken kjørte raskest av alle også i finaleomgangen. Dermed ble det en fortjent seier, 0,24 sekund foran Shiffrin.

Frida Hansdotter fra Sverige knep tredjeplassen, ni hundredeler bak Shiffrin og fire foran Veronika Velez Zuzulova.

Maren Skjøld kjørte en sterk 2.-omgang og klatret fra 18.- til 12.-plass. Hun var eneste norske i finaleomgangen, ettersom Nina Løseth hektet i første omgang.

– Det er kjedelig å avslutte slik. Jeg følte meg sterk og god i dag, men så hektet jeg. Slik er slalåm, sa Løseth til NTB.

Opp og ned

– Det har vært en sesong med mye opp og ned. Jeg er glad for at jeg har fått oppturene, men nedturene har vært litt for store. Jeg vil prøve litt andre ting for å kunne kjempe om pallen neste sesong.

Løseth var første startende i Aspen, men kom ikke til mål.

Publikum jublet for hjemmehåpet Shiffrin, men kunne ikke feire henne som vinner denne gang. Hun ble behørig hyllet som vinner av verdenscupen totalt og selvsagt også slalåmcupen.

