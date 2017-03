Thingnes Bø fikk smake egen medisin i syrefest

For ett år siden la Thingnes Bø den franske skiskytterstjernen bak seg på nøyaktig samme sted i Holmenkollen og avgjorde gullkampen på VM-fellesstarten. Lørdag fikk han smake sin egen medisin da de to skulle gjøre om 2.-plassen på jaktstarten.

– Jeg sa til Johannes at dette var min revansj etter VM i fjor. Da gjorde han det samme mot meg, smilte Fourcade etter duellen mellom to av skiskyttersportens store forgrunnsfigurer.

Russiske Anton Sjipulin kunne ingen av dem gjøre noe med. Han skjøt fullt på siste skyting og hadde små problemer med å holde den jaktende duoen bak seg.

Tom for energi

Thingnes Bø måtte innrømme at han heller ikke hadde det som skulle til for å følge Fourcade da franskmannen satte inn rykket.

– Jeg følte at Fourcade var hakket sterkere enn meg i dag. Med litt bedre bein kunne jeg hengt med, men akkurat der er han kjempegod. Det skal jeg ikke ta fra ham, men det ser jo ekstra bra ut når jeg er pinne stiv, smilte stryningen til NTB.

At Fourcade gikk til angrep i den siste bakken, kom ikke som noen overraskelse.

– Jeg forventet angrepet fra Martin akkurat i det sekundet det kom. Jeg hadde bare ikke energi til å stå imot, sa Thingnes Bø, som trolig ville hatt gode kort på hånden dersom duellen med Fourcade hadde endt i en spurt.

Det innrømmet franskmannen også.

– Johannes er en sterk avslutter, så da jeg angrep, var jeg bekymret for at han skulle ta meg på slutten. Jeg visste at han ville ha en fordel der, så jeg tok ikke sjansen på å se meg tilbake, sa vinterens suverent beste mannlige skiskytter.

Blytungt

Thingnes Bø måtte jobbe med seg selv hele veien for å sikre sesongens åttende pallplass.

– Det var et tungt løp hele veien. Det er nesten kjedelig å ligge så bra an hele veien, for du får aldri muligheten til å slappe av. Det hoper seg bare opp, og blir bare verre og verre. Det var rett og slett syrefest, sa 23-åringen.

To strafferunder ble fasiten på standplass.

– Jeg er litt irritert over at jeg ikke skyter null, men jeg landet på 90 prosent treff i dag også. Det er der jeg har ligget i hele vinter, fastslo stryningen.

Søndag avsluttes verdenscupsesongen med fellesstart i Holmenkollen. Det kan igjen bli en duell mellom Sjipulin, Thingnes Bø og Fourcade i hovedrollene. Foran avslutningsrennet har de nevnte tre sikret seg de tre øverste plassene i verdenscupen sammenlagt.

