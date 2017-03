Stöckl sendte Stjernen rett i seng

– Han skal legge seg tidlig og sove nok. Han skal være klar og gi alt siste dag. Han skal bare få spise kveldsmat først, sa Stöckl til NTB.

– Det høres lurt ut. Formen er helt grei, men jeg kjenner at det har vært en lang uke. Men jeg trodde det skulle vært verre. Det er vel en fordel at det går bra, sa Stjernen selv om landslagssjefens pallplan.

Lei tidelene

Tre tideler skiller Stjernen fra topp tre i den norske hoppturneringen. Den polske hoppkongen Kamil Stoch er den som kan knuse jakten på bonuspengene. 28 år gamle Stjernen har ikke hatt tidelene på sin side i vinter. I Lahti-VM var han 0,6 poeng fra bronsemedaljen.

– Nå er det nok tideler bak. Vi skal snu det i morgen, lovet Stöckl.

– Det ser ut som jeg forfølges av tidelene, men det er muligheter. Stoch hoppet bra i dag, men det er mulig å henge med, smiler Stjernen lurt.

Lørdagens lagkonkurranse inneholdt to verdensrekorder: Robert Johansson landet først på 252 meter, deretter hoppet Stefan Kraft 253,5 meter.

Stöckl begynte å frykte for sikkerheten.

– Ja, man blir redd for sikkerheten. Det ble en tøff situasjon mot slutten med Stjernen. Det begynte plutselig å snu da Stjernen satte seg på bommen. Da hadde det vært altfor mye fart. Heldigvis tok juryen ham av bommen igjen, sa østerrikeren som sto tydelig nervøs på trenertribunen.

Ingen rekordtanker

Stjernen har tidligere hoppet 248 meter.

– Med den farten jeg hadde, tror jeg det ville blitt vanskelig å sette rekord, men det hadde vært moro å prøve sa Stjernen.

Da trønderen omsider fikk slippe bommen, strekte han seg til 242 meter.

– Det kan være en fordel at rekordene kom i dag. De kommer når du minst aner det, men jeg skal ikke ha fokus på verdensrekord søndag. Alt det handler om er to gode hopp og topp tre sammenlagt. Jeg må nok godt over 225 meter, sa Stjernen før det bar til sengs.

