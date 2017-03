Skadetrøbbel for Murray

Det er en albueskade som skaper trøbbel for Murray. Skotten, som nylig ble slått ut av Indian Wells-turneringen i California, bekrefter Miami-nyheten i en uttalelse.

– En albueskade gjør at jeg dessverre ikke kan spille i Miami. Jeg ber om unnskyldning til fansen for dette, for turneringen i Miami er en jeg liker svært godt. Nå konsentrerer jeg meg om å bli klar til grussesongen, sier 29-åringen.

Miami Open går fra 20. mars til 2. april. Casper Ruud har fått wildcard til turneringen.

