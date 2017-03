Seier for Tettey, nedtur for Johansen

Johansen spilte hele kampen for opprykksjagende Fulham, men maktet ikke å bidra til poeng for London-laget. "Ulvene" tok ledelsen ved Ivan Cavaleiro i det 34. minutt, før Andreas Weimann doblet to minutter etter hvilen. Denis Odoi reduserte for hjemmelaget, men David Edwards trygget borteseieren med 3-1 i det 72. minutt.

Johansen og co. er på sjuendeplass i mesterskapsserien. Lørdag hadde laget muligheten til å klatre forbi Sheffield Wednesday på sjetteplass, en plassering som gir playoff, men Fulham tok ikke vare på sjansen. Likevel er laget i høyeste grad med i tetstriden. Wolverhampton ligger på sin side nede på 16.-plass med 45 poeng. Fulham har 61.

Startet

Alexander Tettey spilte hele kampen for Norwich på Carrow Road. De gul- og grønnkledde vant 2-0 på eget gress. Jacob Murphy satte inn 1-0 like før hvilen, og hjemmeseieren ble trygget av et selvmål i det 71. spilleminutt. Angus MacDonald var synderen for Barnsley. Resultatet betyr at Norwich på 8.-plass er fire poeng bak Fulham.

Dagens store målkalas i mesterskapsserien kom i møtet mellom Burton og Brentford. Gjestene vant 5-3 på bortegress. Sergi Canos (2), Jota og danske Lasse Vibe (2) scoret for gjestene, mens Marvin Sordell (2) og Cauley Woodrow scoret for hjemmelaget.

Målløst

Serieleder Newcastle fant ikke veien til nettmaskene borte mot Birmingham lørdag. Det endte 0-0 på St. Andrew's, noe som betyr at Brighton kan klatre opp på tabelltoppen med seier borte mot Leeds senere lørdag. Brighton er kun ett poeng bak Rafael Benítez og co.

Aston Villa fortsetter sin gode form i serien. Laget slo Wigan 2-0 på bortebane. James Chester sendte "The Villans" i føringen etter 73 minutter, mens Scott Hogan doblet elleve minutter senere. Villa har vunnet fem av sine seks siste seriekamper. Laget ligger på 12.-plass med 51 poeng.

Øvrige resultater lørdag: Queens Park Rangers – Rotherham 5-1, Cardiff – Ipswich 3-1, Nottingham Forest – Derby 2-2, Blackburn – Preston 2-2.

(©NTB)