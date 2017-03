Raw Air-sjefen fryktet flere avlysninger

Vinden tok en av konkurransene i Lillehammer tidligere i uken. Det så lenge faretruende ut også i Vikersund, men 20.30, lenge etter oppsatt tid, kunne Raw Air-finalen innledes i verdens største skiflygingsbakke.

– Jeg er kjempelettet på turneringens vegne. Det var godt at vi slapp å dra med oss ytterligere avlysninger gjennom helgen. Vi står fortsatt bare med én avlyst dag, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

Avviser press

Han avviser at han la press på rennledelsen for å få avviklet rennkonkurransen.

– Jeg har ikke hatt noen påvirkning på all utsettelsen for å få gjennomført renn. Det var juryen og rennledelsen som bestemte dette alene, sier Raw Air-sjefen.

Lenge så det ut til at nok et renn skulle blåse bort.

– 9 av 10 renn ser langt bedre ut enn 8 av 10. Nå ser været bedre ut. Får vi 9 av 10 konkurransedager, er jeg veldig fornøyd, sier Åbråten.

Tyskeren Andreas Wellinger tok over sammenlagtledelsen etter at Stefan Kraft skuffet med tiendeplass. Polske Kamil Stoch var best fredag. Han setter press på Andreas Stjernen i Raw Air-sammendraget.

– Wellinger tok over ledelsen igjen. Det ble så store utslag som jeg trodde i Vikersund. Stoch tok også mye poeng på mange. Dette er helt åpent, sier Åbråten foran de to siste rennene.

