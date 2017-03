Hjem Modeste-trippel senket Jarstein og Skjelbred

Et hattrick av franske Anthony Modeste bidro til at Köln slo Hertha Berlin 4-2. Både Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte for Hertha.