Laukkanen vant for sin avdøde trener

Etter å ha krysset mållinjen til seier på jaktstarten i Holmenkollen brast 29-åringen i gråt. Det som skulle vært et nytt karrierehøydepunkt, ble i stedet en dag med svært blandede følelser.

Fredag kveld gikk den finske skytetreneren Asko Nuutinen bort, 60 år gammel. Nuutinen ble rammet av et hjerteinfarkt under verdenscuprennene i Kontiolahti nylig, og har vært innlagt på sykehus siden.

Tapet gikk hardt inn på Laukkanen og lagvenninnene.

– Jeg tok min første verdenscupseier i går, og det var veldig følelsesladet for meg. Denne seieren kommer til å forbli i minnet mitt av helt andre grunner. Dette var den beste måten jeg kunne hedre minnet hans på, sa Kollen-vinner Laukkanen til NTB.

Fikk beskjed før start

29-åringen hadde problemer med å holde følelsene tilbake da NTB snakket med henne etter den offisielle pressekonferansen i Holmenkollen. Avdøde Nuutinen hadde en helt spesiell plass i den finske jentas karriere.

– Han var i trenerteamet på landslaget da jeg kom inn der første gangen. Det var i 2006. De første årene var han min personlige trener, og han er den jeg har snakket mest med om skyting. Han var den jeg ringte når jeg hadde det vanskelig, og han har alltid trodd på meg, sa Laukkanen.

Kollen-vinneren brukte Nuutinen som rådgiver også i de periodene da han ikke hadde noe med treningen hennes å gjøre.

Sjokkbeskjeden om at 60-åringen hadde gått bort fikk hun først noen timer før lørdagens jaktstart.

– Jeg har bodd sammen med det østerrikske laget denne uka, og har bodd på et annet hotell enn det finske laget. Vi møttes først i smørebua før start, og det var voldsomme følelser i sving, sa Laukkanen.

Tøffe tanker

29-åringen bar sørgebånd på jaktstarten. Etter målgang hevet hun hendene mot himmelen og lot tårene trille. Underveis kjempet hun også med seg selv og følelsene.

– Jeg følte meg veldig sliten i dag fysisk, og ærlig talt var det så mange tidspunkter der jeg bare tenkte på ham. Jeg ønsket bare å gjøre det han har bedt meg om å gjøre. Jeg brydde meg ikke om resultatet, jeg ville bare vise fram det han har lært meg, sier Laukkanen.

Hun måtte også gå noen runder med seg selv før start.

– Det var et ønske fra familien at vi skulle gå i dag, og de mente at han ville ønsket det. Under oppvarmingen kom det samtidig andre tanker. Det var vanskelig, sier 29-åringen.

Til sjuende og sist hedret hun sin avdøde trener på best mulig måte. Tre fulle hus og én strafferunde på siste stående skyting var nok til å kopiere fredagens seier. Etter at den siste skyteserien var unnagjort pekte Finlands mann på standplass mot himmelen som en gest til Asko Nuutinen.

Olsbu: – Trist

Marte Olsbu følte med sin finske konkurrent etter den følelsesladde dagen i Holmenkollen lørdag. Froland-jenta hadde fått med seg nyheten om Nuutinens bortgang da hun kom i mål.

– Jeg hørte så vidt om det i stad. Veldig trist. Samtidig blir jeg bare enda mer imponert over at Mari klarer å fokusere på sitt og gjøre et så godt løp, sa hun.

Olsbu gledet seg også over at 29-årige Laukkanen nå er i ferd med å etablere seg på stjernehimmelen i internasjonal skiskyting.

– To seirer på rad er kjempeimponerende. Gøy at Finland nå har to stjerner, fastslo den norske jenta.

(©NTB)