Kraft slo Johanssons ferske verdensrekord

Krafts hopp i første omgang var svært nær å bli dømt som fall, men juryen godkjente rekordlandingen. Bare en av dommerne mente østerrikeren var nedpå.

– Det må tre dommere til for at det skal være fall. Prestasjonen er uansett så stor at hoppet ikke fortjener å bli dømt som fall, sa Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Litt over en halvtime tidligere hoppet Johansson 252 meter. Med det slo han Anders Fannemels verdensrekord fra februar 2015. 26-åringen slet med å holde igjen tårene da han skulle beskrive det utrolige svevet.

– Det gikk rolig over kulen, men så kom det bare et smell. Da måtte jeg bare henge på. Det var helt sykt. Jeg hadde allerede så mye adrenalin i kroppen i lufta, og jeg brukte vel alt jeg hadde og litt til på ikke å tryne, sa Johansson til NRK da han fortsatt var verdensrekordholder.

Griselangt

Bråthen sliter med å sette ord på hvor tøft det er å hoppe skiflyging.

– Det er så tøft det de gjør. De hopper griselangt, og det går nesten ikke an å beskrive det slik at vanlig folk skjønner det. Jeg skjønner det ikke selv.

– Er vi vitne til tidenes hopprenn?

– Sett i lys at disse gutta har konkurrert i ni dager, har hatt masse venting og vanskelige forhold, vil jeg si at prestasjonene tilsier at dette er tidenes hopprenn, sa Bråthen.

– Er det surt å miste verdensrekorden?

– Vi har hatt den så lenge og i så mange år, så jeg klarer ikke noe annet enn å glede meg over prestasjonen vi har opplevd her i dag.

Sykt

Johansson fikk perfekte forhold til å hoppe langt. Han kunne knapt tro det var sant da han var nede i bakken.

– Jeg hadde fokus på 250-streken. Det er helt sykt. Jeg har aldri vært i en situasjon som denne før, sa Søre-Ål-hopperen.

Johansson var Norges annen hopper i første omgang av lagkonkurransen i Raw Air. Like i forkant var det tegn på at det var mulig å gjøre svært lange svev. Piotr Zyla fra Polen hoppet 245,5 meter i den første gruppen.

Stolte lagkamerater

Fannemel sa dette til NTB da han ble spurt om å kommentere hoppet som tok fra ham verdensrekorden: – Det er ikke så mye å si. Et meget godt hopp.

– Det er noe av det sykeste jeg har sett. Var det en kar som skulle gjøre det, var det han. Det er helt hinsides det han gjør. Jeg unner ham dette så sykt. Han har stått på sinnssykt hardt, men ikke fått svarene han hadde håpet på i mange år, sa Johann André Forfang til NTB før Kraft slo til og rappet rekorden.

– Ingen elsker denne bakken mer enn Robert. Det var helt rått og ellevilt, sa tidligere lagkamerat Fredrik Bjerkeengen.

Rennet ble tidligere på kvelden utsatt på grunn av vindforholdene. Etter ni hopp ble resultatene blanket ut og konkurransen startet på nytt.