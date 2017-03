Johansson: – Jeg er med å flytte grenser

– En syk dag. Herregud, dette var spesielt. Det er et øyeblikk du har spilt i hodet ditt mange ganger, og så står du plutselig der. Du har klart det du har drømt om siden du begynte med skihopping. Jeg er med å flytte grenser. Du blir stolt av deg selv. Det er deilig å være med å prege denne idretten, sa Johansson til NTB.

Et gisp gikk gjennom sletta i verdens største skiflygingsbakke da Johansson forbedret Anders Fannemels verdensrekord fra 251,5 til 252 meter.

– Jeg skjønte at det var i nærheten, men ante ikke om jeg hadde klart det, men hørte folk skrek verdensrekord. Jeg så at jeg hadde hoppet over 250-meterstreken, sa Johansson om opplevelsen.

Lei rumpe-spørsmål

– Hva var det første du tenkte da Kraft slettet rekorden din så raskt?

– Jeg tenkte "faen" med en gang jeg så rekorden røk. Det var irriterende da folk begynte å spørre om han var nedi med rumpa. Det er ikke min jobb å bedømme det. Han fikk ikke dømt fall og da er det verdensrekord, ferdig, sa Johansson.

Debatten gikk lenge om Krafts rekord skulle telle, siden det kunne se ut som den formsterke østerrikeren så vidt var nedi med rumpa. Bare én av de fem dommerne dømte fall. Johansson tror ikke det var mulig å strekke seg lenger ned i Heggenåsen lørdag.

– Jeg tror ikke jeg hadde mange meter mer inne. Jeg synes jeg var med helt ned. Jeg så kjapt på video, og jeg sto det helt ut. Det er så å si paddeflatt. Det er en merkelig følelse. Du skjønner at du er gær’n når du kommer med hodet først på flat mark, sa hopperen med den karismatiske barten.

Varsler kamp

Men Vingnes-gutten varsler kamp om verdensrekorden.

– Jeg tror jeg skal kunne ta ham med en halvmeter om muligheten byr seg. Det er litt mot all logikk, men det går an å stå der nede. Det er sykt, sa Johansson.

Han var tydelig beveget etter karrierens største hoppopplevelse. Det var i nettopp Vikersund alt snudde for Johansson i fjor. 26-åringen har slitt med sykdom og hadde bestemt seg for å legge opp, da alt snudde med 243,5 meter.

– Det betyr ekstra mye, siden det var her karrieren plutselig snudde, sa mannen med verdens nest lengste stående hopp.

Perfekt hopp

Kraft landet på 253,5 meter. Bare russeren Dmitrij Vasiljev har hoppet lenger, men falt på 254 meter for to år siden.

– Forholdene var perfekte, hoppet mitt var perfekt. Skal du sette verdensrekord, må alt være perfekt. Det var en utrolig følelse. Du kan drømme om det, men det var veldig spesielt. Det handlet bare om å stå, sa Kraft.

– Han er ikke bare i sitt livs form, men tidenes form i hoppbakken, sa Johansson om mannen som raskt slettet hans verdensrekord.

