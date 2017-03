Hughes: -Chelsea har vunnet serien

Det var tre minutter igjen av ordinær tid da Chelsea fikk corner. Ballen landet hos midtstopper David Luiz, som fikk avsluttet, men det ble blokkert. Andreballen havnet i beina hos stopperkollega Cahill, som plasserte ballen i mål.

Serielederen har dermed fått en luke på 13 poeng ned til Tottenham på 2.-plass. Antonio Contes mannskap styrer mot seriegull med ti kamper igjen å spille.

– Det er Chelseas tittel nå. Og du kan se på feiringen deres at vi var nære poeng, sa Stoke-sjef Hughes etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi gjorde en god jobb mot de neste seriemestrene, la han til.

God start

Etter bare 13 minutter fikk Chelsea frispark på venstresiden utenfor 16-meteren. Hele stadion ventet et innlegg, men brasilianske Willian bøyde ballen mot nærmeste hjørne. Stoke-keeper Lee Grant rakk ikke å reagere i tide.

Sju minutter før pause fikk Stoke straffespark etter at Cahill tråkket på Jonathan Walters. Walters gikk selv fram og satte straffesparket i mål. Høyt og hardt og uten mulighet for Chelsea-keeper Thibaut Courtois å redde.

Kampen var preget av mange dueller, og stort sett var Diego Costa involvert. I kamp mot Ryan Shawcross og Bruno Martins Indi fikk Chelsea-spissen tidlig gult kort. Totalt fikk Stoke fem gule kort.

– Diego Costa lager frispark, og er ute etter å få kontakt når det ikke er frispark. Han har mange elementer og faktorer ved seg, og man må leve med det, sa Hughes.

Legger press

Med 1-1 som utgangspunkt handlet det aller meste om Chelsea etter hvilen. Marcos Alonso, Pedro og Ruben Loftus-Cheek var alle nære. Stoke kan takke keeper Grant for at resultatet ikke ble styggere for hjemmelaget.

Stoke så likevel ut til å få med seg ett poeng, men Cahills scoring etter 87 minutter endret på det.

– Manageren sa at vi måtte fortsette å spille vår fotball, og det er kun seirene som teller på dette tiden av sesongen, sa Cahill.

– Vi har kun spilt to Premier League-kamper denne uken. Vi har fått resultatene, og nå kan vi lene oss tilbake og se kampene i morgen. Det er press på de andre lagene, sa Cahill.

Søndag får Manchester City besøk av Liverpool, mens Tottenham møter Southampton.

Phil Bardsley fikk sitt annet gule kort fire minutter på overtid, kun sekunder før kampen ble blåst av, da han kastet seg inn i en takling på Cesc Fàbregas.

