Advocaat trekker seg tilbake etter sesongen

Nederlenderen setter strek etter å ha vært fotballtrener i over tre tiår.

– Beslutningen har blitt tatt av meg allerede om at jeg gir meg etter sesongen. Å gi meg her betyr at jeg vil legge opp, sa Advocaat til pressen etter Fenerbahçes 2-3-tap mot Konyaspor sent fredag.

– Ikke bare i Fenerbahçe. Fenerbahçe vil bli min siste klubb, poengterte han.

Advocaat, som har trent alt fra Sunderland i Premier League til Zenit i Russland, tok over Fenerbahçe på en ettårskontrakt før denne sesongen.

Fenerbahçe er imidlertid ute av tittelkampen i hjemlig serie og ligger på en beskjeden fjerdeplass, til tross for at klubben lønner stjerner som Robin van Persie og Simen Kjær.

Advocaat sier at han kom inn i klubben for sent i oppkjøringen til å snu skuta.

– Noen spillere hos oss har ikke den fysiske formen og skarpheten som man trenger på dette nivået. Det er noe galt. Det er sikkert, sa trenerveteranen.

Etter å ha spilt for en rekke nederlandske klubber ble Advocaat trener i hjemlandet på midten av 1980-tallet. Hans mest suksessrike periode som sjef var i skotske Rangers fra 1998–2001.

Hans ansettelse i Fenerbahçe var kontroversiell da han på det tidspunktet var assistenttrener for det nederlandske landslaget.

