Vindtrøbbel skaper endringer i Vikersund

Hopperne skulle først ut klokka 10.00, men fikk nei. Det ble så satt opp ny tid (12.45), men heller ikke da lot det seg gjøre å hoppe.

Nå er håpet at det løyer til ettermiddagens renn. Fredag formiddag meldte arrangøren at det ikke blir annet en kvalifisering denne dagen. Hopperne skal gjennom testhopping, prøveomgang og kvalifisering (et hopp).

Rennet fredag skulle erstatte det som ble avlyst i Lillehammer for noen dager siden.

Det skal etter planen gå renn i Vikersund fredag, lørdag og søndag.

