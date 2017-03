Verdensrekordforsøkene blåste vekk

Planen er å hoppe kvalifisering og renn i Raw Air 19.30. Det rennet sendes på NRK3 her hjemme, mens tyskerne tyr til nettsending. Det er dårlig reklame for den norske hoppturneringen.

– Det var enkelt å avgjøre at vi ikke kunne hoppe, for det har blåst veldig mye. Det er ustabilt. Hovedårsaken er at det er mye vind i de høyere luftlag. Når sola kommer på, slår det ned i dalen og blir veldig turbulent. Kastevindene har skapt problemer, sier rennleder Ole Gunnar Fidjestøl til NTB om fredagens gjentatte utsettelser.

Håper det snur

Heller ikke torsdagens prøvehopping lot seg gjennomføre i verdens største skiflygingsbakke.

– Vi skulle gjerne kommet i gang som vi skulle, men resultatet kan bli veldig bra. Det er det jeg håper på. Det tyder bra for lørdag og søndag, forsikrer Fidjestøl.

– Vi har et håp om at det snur og blir rolig i kveld, fortsetter rennlederen.

Egentlig skulle han og de andre i Vikersund overta det utsatte Raw Air-rennet fra Lillehammer, men vinden ville det annerledes.

Tror Fannemel beholder rekorden

Fidjestøl, som er verdensmester i skiflyging, tror ikke Anders Fannemels verdensrekord på 251,5 meter ryker i helgen.

– Det skal godt gjøres, men jeg er ganske sikker på at vi får se mange lange hopp og jevne konkurranser. Det blir mye spenning, sier den tidligere storhopperen.

– Hvor langt er det mulig å hoppe med helgens forhold?

– Det er alltids mulig å hoppe langt. Du vet aldri når en rekord kommer. 251,5 er veldig langt. Det er en prestasjon i seg selv, sier Fidjestøl uten å ville spå hvor mange meter helgens lengste svev blir.

Tidligere i uken uttalte landslagssjef Alexander Stöckl at han trodde på hopp over Fannemels rekord.

