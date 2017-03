Thingnes Bø takker treneren for skyteløft

23-åringen to karrierens 13. verdenscupseier på sprinten i fjorårets VM-løyper. Seieren var stryningens og Norges (på herresiden) andre denne sesongen i verdenscupen.

– Vi er ikke bortskjemte med seirer, så dette må vi glede oss over, smilte Thingnes Bø til NTB etter triumfen.

På veien mot seieren skjøt han to fulle hus i rakettfart. Det ble et nytt bevis på at 23-åringen har tatt store steg på standplass til årets sesong. Mens han de to foregående sesongene hadde en samlet treffprosent på henholdsvis 82 og 85, er fasiten så langt i vinter 88.

Bak nivåhevingen ligger møysommelig arbeid og fokus på små detaljer.

Tenker annerledes

Før årets sesong fikk han laget et nytt skjefte til våpenet av skjeftemaker Stein Erik Bredvold.

– Vi gjorde et par justeringer fra en rask og veldig minimal stokk, til å bygge på litt ekstra. Nå satser vi ikke så mye på vekt, men mer på det som er viktig. Det har fungert veldig bra, sier Thingnes Bø.

Hovedæren for at han nå framstår med mer kontroll og trygghet på skytearenaen, tillegger han imidlertid landslagstrener Siegfried Mazet.

– Løftet jeg har fått har mest med måten jeg har blitt skrudd sammen oppe i hodet av Siegfried. Det er fortsatt jeg som skyter, men måten jeg tenker på er litt annerledes enn tidligere, sier Thingnes Bø.

– Hva handler det om?

– Det handler om at jeg før har tenkt at hver skyting skal være på 20 sekunder. Nå skal jeg derimot bare sørge for å være midt i blinken hele tiden. Det var jeg i dag, sier 23-åringen til NTB.

– Du føler du har mer kontroll?

– Ja, i vinter er det rett og slett større sjanse for å skyte fem rett ned. Det er kjempeartig, svarer mannen som tok tre individuelle sølvmedaljer under VM i Hochfilzen.

Fredag ble det seier i Holmenkollen – akkurat som under VM for ett år siden. Da gikk stryningen til topps på den avsluttende fellesstarten.

Imponert storebror

Storebror Tarjei har fulgt lillebrors kamp for å bli en mer stabil og stødig skytter på nært hold. Han er mektig imponert over det 23-åringen har fått til.

– Han har alltid imponert meg, siden han var 15–16 år har han vært en maskin. Men det han har gjort nå, er sterkt. Han er vel i øyeblikket den beste skytteren på landslaget, og det er vel akkurat den forvandlingen han hadde sett for seg. Det er imponerende at han har tatt akkurat det steget han sa han skulle ta, sier han.

– Minuset er vel at han går litt saktere på ski, men får han strammet inn det foran neste vinter, er han på Fourcade-nivå, tilføyer storebror Bø.

Fredag måtte Tarjei igjen innse at han gikk tapende ut av den interne familieduellen. Sjetteplassen var samtidig meget sterk.

– Jeg som trodde jeg var så god i dag, også kommer jeg i mål og ser at han står der og gliser, flirte storebror Bø etter målgang.

Selv har han også opplevd å vinne i Holmenkollen. Seieren kom på verdenscupsprinten i 2012/13-sesongen. I etterkant falt det en kommentar lillebror ikke har glemt.

– Tarjei sa da han vant i Holmenkollen, at jeg aldri kom til å vinne her. Det er sånn han typisk sier hele tiden. Nå har jeg to seirer og han én. Ligger litt foran der, ja, gliste Johannes etter fredagens seier.

Lørdag går han først ut på jaktstarten. Da kan det bli mer å juble for.

(©NTB)