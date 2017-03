Stjernen fortvilet etter Vikersund-miss

– Her forsvant det mange poeng. Det skjønte jeg med en gang jeg landet. Jeg blir irritert når jeg skjønner at jeg vil bli hoppet ifra, sa Stjernen til NTB.

Han hoppet bare 196,5 meter i kvalifiseringen til søndagens verdenscuprenn. Stjernen tapte hele 37 poeng til tyske Andreas Wellinger, som overtok sammenlagtledelsen etter at også østerrikske Stefan Kraft feilet i mammutbakken.

– Det er første gang vi hopper skiflyging på lenge. Det ble mye venting og tunge forhold. Da ble det forskjeller, sa Stjernen om rennet som virkelig skilte mellom de beste og de nest beste.

– Ingen hadde troen på meg

65,2 poeng skiller fra Stjernen og opp til ledende Wellinger. Pallen er 26,1 poeng unna (Markus Eisenbichler).

– Lederen er veldig langt foran, men jeg gir ikke opp. Treeren er mulig å slå, sa Stjernen på sletta.

– Jeg må fokusere på hoppingen. Jeg må ha mer flaks enn uflaks, fortsatte torsdagens toer i Granåsen etter nedturen i Vikersund.

Stjernen, som aldri har vunnet et renn i verdenscupen, har imponert under Raw Air og er Norges eneste håp i sammendraget.

– Det var ingen som hadde troen på meg før i år, og da trenger de ikke ha så mye troen på meg nå heller. Vel, de kan ha troen, men må ikke tro at jeg er favoritt til å vinne hele greia. Jeg er en outsider til å ta en plass på pallen, sa Stjernen.

For sen på hoppkanten

Landslagssjef Alexander Stöckl var skuffet da han kom ned på sletta etter en konkurranse hvor Robert Johansson var beste nordmann på ellevteplass.

– Ikke helt perfekt hopping, dessverre. Jeg tror ikke det er kjørt i sammendraget. Vi så at for eksempel Kraft, som har vært stabil, gjorde et dårlig hopp. Det kan skje de andre også. Det er fire hopp (igjen), sa Stöckl til NTB om Stjernens prestasjoner fredag kveld.

– Teknisk gjennomgang og klare arbeidsoppgaver. Det betyr at han må treffe hoppkanten. Han var for sen, og det var ganske lett å se, lød dommen til landslagssjefen.

Forfang deppet også

Raw Air fortsetter med laghopping lørdag. Fredagens konkurranse ble stadig utsatt i det kraftige vindværet som skapte hodebry for arrangøren.

Johann André Forfang ødela sine sjanser i sammendraget med 196 meter og tapte nesten 40 poeng til Wellinger.

– Jeg er misfornøyd med eget hopp. Jeg må hoppe lenger enn det der for å henge med de lengste. Det er veldig kjedelig at jeg ikke klarte. Det var en kombinasjon av hopperen selv, fart og forhold. Jeg frykter hoppet ødela hele Raw Air. Jeg tapte mye poeng til de beste, sukket Forfang.

7 av 9 renn er gjennomført.

