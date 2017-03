Southgate forsvarer uttaket av Defoe

Sunderland-spissen ble tatt ut i England-troppen som skal møte Tyskland og Litauen i VM-kvalifiseringskampene. Flere markante navn savnes i troppen: Harry Kane, Wayne Rooney og Daniel Sturridge.

Defoe, som ikke har spilt landslagsfotball siden han kom inn som innbytter mot Chile i 2013, har levert en svært god sesong for bunnlaget Sunderland denne sesongen. Veteranen har notert seg for 14 mål for David Moyes lag og ble nå belønnet med landslagsplass.

– Han er fenomenal år etter år, men spesielt i år for et lag som kanskje ikke skaper like mange sjanser som andre lag, sa Southgate etter uttaket ifølge Sky Sports og fortsatte.

– Hans avslutningsegenskaper er fantastiske så jeg vil ikke bare se på alderen hans og tenke at han er ferdigspilt for England.

Før Defoe kan tenke på landslagsspill, må han konsentrere seg om Sunderlands svært viktige kamp hjemme mot Burnley lørdag.

Laget ligger helt sist i Premier League med 19 poeng.

(©NTB)