Overtidsseier for Valsvik og Eintracht Braunschweig

Valsvik, som ble tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i slutten av mars, spilte sin 19. seriekamp fra start for Eintracht Braunschweig.

Midtstopperen fikk imidlertid ingen drømmeåpning på kampen da Marc Schnatterer sendte Heidenheim i ledelsen etter bare tre minutter.

Mirko Boland utlignet for Braunschweig like etter halvtimen spilt, men fra straffemerket sendte Arne Feick bortelaget tilbake i ledelsen i andre omgang.

Svensken Christoffer Nyman skapte balanse i regnskapet med sin 2-2-scoring etter 78 minutter, før Ken Reichel ble helten på overtid da han satte inn 3-2.

Eintracht Braunschweig er nummer tre på tabellen, to poeng bak Iver Fossums Stuttgart som leder an i 2. Bundesliga med 49 poeng. Union Berlin på andreplass har like mange poeng som Valsviks lag, men har bedre målforskjell.

Bielefeld slo Kaiserslautern 2-0 fredag, mens 1860 München sikret en sen 2-1-seier mot Würzburger Kickers.

